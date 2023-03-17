В розовом платье с бантами и вырезами: Пэрис Хилтон в романтическом образе появилась в Лондоне

Светская львица всегда тщательно подбирает луки для своих выходов.

Папарацци подловили Пэрис Хилтон возле офиса BBC в Лондоне. Туда она приехала дать интервью о своей книге мемуаров Paris: The Memoir.

Светская львица продемонстрировала романтический аутфит. На ней было розовое ажурное платье миди с рукавами-буфами. В зоне декольте были пикантные вырезы с черной каймой и бантами.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Наряд Пэрис скомбинировала с черными замшевыми туфлями и небольшой черной сумочкой из кожи крокодила, украшенной металлическим бантом с камнями.

Платиновые волосы Хилтон уложила в красивые локоны, надела на лицо черные очки, а уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями. Французский маникюр и кольцо с камнем завершили лук красавицы.

Напомним, на улицах Нью-Йорка Пэрис продемонстрировала образ в черной шифоновой блузке с россыпью камней и широких черных штанах-палаццо.

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