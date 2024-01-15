В розовом платье с бантом на пышном декольте: американская актриса в ярком образе пришла на премию

Аджа Наоми Кинг сияла на мероприятии в красивом наряде от Oscar de la Renta.

Звезда сериала от ABC "Как избежать наказания за убийство" – Аджа Наоми Кинг – посетила 29-ю церемонию вручения наград Critics Choice Awards в Санта-Монике.

Знаменитость выбрала для своего появления яркий аутфит. На ней было розовое платье по фигуре и со шлейфом от Oscar de la Renta. Наряд имел обнаженные плечи, откровенное декольте, вырез на животе и два больших банта.

Аджа Наоми Кинг / Фото: Associated Press

Анджа в этом платье продемонстрировала пышное сексуальное декольте и стройную фигуру.

Аутфит актриса дополнила высоким хвостом, макияжем с наращенными пышными ресницами, роскошными серьгами с камнями, кольцами и молочным маникюром.

Напомним, Аджа Наоми Кинг на премии Emmy Awards 2024 в Лос-Анджелесе предстала в интересном платье от бренда Alberta Ferretti, состоявшего из топа с серебряными переплетенными полосками и юбки из бежевой органзы.

Читайте также: