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В розовом платье с белым лифом: эффектная Скарлетт Йоханссон вышла на дорожку Каннского кинофестиваля

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1489
Время на прочтение
2 мин
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В розовом платье с белым лифом: эффектная Скарлетт Йоханссон вышла на дорожку Каннского кинофестиваля

Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Голливудская актриса приехала на Каннский кинофестиваль вместе с мужем.

38-летняя Скарлетт Йоханссон и ее муж 40-летний Колин Джост вышли на красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Они приехали на премьерный показ фильма "Город астероидов", где Скарлетт сыграла одну из ролей. Скарлетт продемонстрировала два образа перед камерами.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / © Getty Images
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Фото: Getty Images

Она облачилась в светло-зеленое атласное мини-платье под которым виднелось что-то наподобие белого топа. Платье помялось, а сочетала Скарлетт его с белыми туфлями-мюлями на каблуках. В руках актриса держала серебристый клатч, ее короткие белые волосы были распущены и слегка накручены волнами, а на лице легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту. Образ Йоханссон дополнила несколькими серьгами в ушах и светлым маникюром.

На красную дорожке звезда вышла в розовом макси-платье от Prada с белым лифом на тонких бретельках. Образ свой актриса дополнила интересными серьгами в ушах, красивым макияжем с красной помадой на губах и стильной укладкой волнами.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images
Скарлетт Йоханссон / Фото: Getty Images

Ее муж Колин был одет в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку. Пара редко появляется на светских мероприятиях. Два года назад, в августе 2021-го Скарлетт родила Колину сына Космо. Также у Йоханссон есть старшая дочь Роуз от предыдущего брака.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / © Getty Images
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1489
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