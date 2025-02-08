В розовом платье с бисером: 69-летняя Донателла Версаче посетила званый ужин короля Чарльза

Она выглядела сногсшибательно в этом элегантном наряде.

69-летняя модельер Донателла Версаче появилась среди гостей особого мероприятия в Лондоне - она посетила званый ужин короля Чарльза и королевы Камиллы. Проходило оно в поместье Хайгроув-хаус - самой любимой загородной резиденции монарха.

Модельер надела на это событие длинное платье собственного дизайна, которое сидело на ней как влитое. Наряд имел длинный шлейф и рукава. О области талии его украшало много мелких складок, а также декор в виде мелкого розового бисера. Образ Донателла дополнила массивными серьгами-люстрами с розовыми камнями, несколькими роскошными кольцами, а также укладкой и макияжем.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

Помимо госпожи Версаче на этом ужине появились супруги Дэвид и Виктория Бекхэм. На это мероприятие Виктория надела уже культовый наряд - платье своего собственного дизайна и бренда. Эта модель узнаваема благодаря лаконичному дизайну, прямому силуэту, небольшим складкам на животе и романтичными рукавами-флаттер.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

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