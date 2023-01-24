В розовом платье с блестками и перьями: жена экс-"Холостяка-10" в роскошном образе продефилировала на шоу в Париже

Украинские красавицы приняли участие в модном показе ливанского дизайнера Джорджа Хобейко.
В рамках Парижской недели моды состоялся показ кутюрной коллекции ливанского бренда Georges Hobeika. В фэшн-шоу приняли участие украинские модели – жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка — Даша Хистун, Виктория Игнатенко и Елизавета Кароль.
Хлистун продефилировала по подиуму в роскошном розовом платье миди с очень длинными широкими рукавами, украшенными блестками, бисером и перьями. Ее лук дополнили атласные розовые босоножки, длинные серьги-цепочки, аккуратная укладка и насыщенный макияж глаз.
Игнатенко появилась на подиуме в романтичном бежевом платье с откровенным вырезом почти до пупка, украшенным жемчужинами и бисером, и с разрезом до бедра.
Кароль продемонстрировала стильный аутфит в черном брючном костюме, который сзади был розовый, расшитый пайетками, бисером и цветами. В паре с Лизой по подиуму шла Оливия Даниэль.
Напомним, пока Даша работает, ее муж Макс Михайлюк ухаживает за их годовалой дочерью Арианой и делится с фолловерами совместными снимками.
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