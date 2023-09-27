В розовом платье с черным декором: Аманда Сейфрид в ярком платье в стиле Барби на гламурное мероприятие

Актриса посетила фотоколл Lancome X Louvre во время Недели моды в Париже.

Актриса Аманда Сейфрид очаровала платьем модного розового цвета и с плотной атласной ткани, которая держала форму, но при этом подчеркивала фигуру звезды. Наряд Аманды был от бренда Prada.

Спереди платье имело высокий разрез, который открывал ногу Аманды и демонстрировал элегантные черные босоножки на высоких каблуках.

У платья были широкие бретельки и квадратное декольте расшитое большими черными пайетками и бисером. Также декольте дополняло украшение из Х-образных бретелек, обшитых бисером. Макияж Аманда сделала лаконичный, а завершили ее образ серьги и несколько колец на руках.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила актриса Пенелопа Крус и произвела фурор на фотоколле. Звезда была в кружевном комбинезоне от Giambattista Valli и с ярким мейком.

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