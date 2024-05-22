В розовом платье с черными бантами: бразильская супермодель Алессандра Амбросио в Каннах

43-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио продемонстрировала свою роскошную точеную фигуру на красной дорожке в Каннах.
Бывшая звезда Victoria’s Secret посетила на Международном кинофестивале премьеру французского фильма "Марчелло Мио", к котором главную роль сыграла дочь Катрин Денев.
Для мероприятия Алессандра подобрала очаровательное платье нежно-розового оттенка от бренда Peter Dundas. Наряд был фасона рыбка, имел небольшой шлейф и вырезы на спине.
Контрастным украшением платья модели стали бретели-банты из бархата, которые смотрелись очень мило и романтично. Они сочетались по цвету с черными лаковыми туфлями.
Завершали ее вечерний лук высокая прическа-пучок, макияж с черными стрелками на глазах и элегантные серьги.
Днем ранее Алессандра провела в Каннах мероприятие в поддержку Brazilian Soul Fund и Brazil Foundation, на котором появилась в наряде с корсетом и совершенно прозрачной юбкой, который дополнила блейзером и высокими каблуками. Также это мероприятие посетили модели Фрида Аасен и Хайди Клум.
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