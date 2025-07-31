В розовом платье с декольте и открытой спиной: модель в нежном образе позировала на Амальфитанском побережье

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram импровизированную фотосессию с отдыха в Италии.

Лаура Селия

Лаура Селия

Красавица в нежном образе позировала на террасе Амальфитанского побережья. На ней было розовое платье миди с пикантным декольте, открытой спиной и юбкой свободного силуэта.

Лаура Селия

Лаура Селия

Аутфит Лаура дополнила черными балетками. У нее была прическа с прикорневым объемом и локонами, макияж с черными стрелками и ягодной помадой и французский маникюр.

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Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия для морской прогулки на яхте выбрала кремовый вязаный лиф с 3D-цветами.