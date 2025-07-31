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- Шоу-бизнес
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В розовом платье с декольте и открытой спиной: модель в нежном образе позировала на Амальфитанском побережье
Лаура Селия показала новые снимки с итальянских каникул.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram импровизированную фотосессию с отдыха в Италии.
Красавица в нежном образе позировала на террасе Амальфитанского побережья. На ней было розовое платье миди с пикантным декольте, открытой спиной и юбкой свободного силуэта.
Аутфит Лаура дополнила черными балетками. У нее была прическа с прикорневым объемом и локонами, макияж с черными стрелками и ягодной помадой и французский маникюр.
Напомним, Лаура Селия для морской прогулки на яхте выбрала кремовый вязаный лиф с 3D-цветами.