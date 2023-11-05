В розовом платье с длинным шлейфом: эффектная Ким Кардашьян блистала на гала-концерте

43-летняя звезда реалити и бизнесвумен произвела фурор на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

Ким Кардашьян посетила гала-концерт LACMA Art+Film 2023, под патронатом Дома Gucci в Музее искусств в Лос-Анджелесе.

Кардашьян вышла на дорожку в ярко-розовом платье с длинным шлейфом, облегающее ее талию, а на руках у нее были высокие черные перчатки, а дополнила звезда аутфит роскошным колье из бриллиантов на шее.

Волосы Ким были собраны в гладкий пучок, в макияже она акцентировала внимание на пышных ресницах, глазах и губах. Выглядела звезда очень эффектно.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Это же мероприятие также посетила Дженнифер Лопес, которая блистала в сексуальном платье от Gucci и в сопровождении своего супруга Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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