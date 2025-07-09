В розовом платье с эффектным декольте: Ким Кардашьян посетила Неделю моды

Ким Кардашьян / © Getty Images

Реклама

Теледива Ким Кардашьян, которую буквально несколько недель тому назад видели на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес, опять проводит время в Европе. Она посетила Неделю моды в Париже, где появилась среди гостей шоу Модного дома Balenciaga.

Бренд представил публике коллекцию Haute Couture на сезон осень-зима 2025-2026. Ким заметили папарацци, когда она покидала штаб-квартиру бренда в ярко-розовом наряде. Кардашьян была одета в длинное платье с декольте, халтером и небольшим бантом на груди. Наряд имел высокий разрез на юбке из-под которого было видно колготки-туфли. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками укладкой и ярким макияжем в коричневой гамме.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Напомним, что также во время свадьбы Безоса женщина попала в забавную ситуацию — пока Ким позировала сестре Хлое для фото, та делала селфи. Забавный момент с Ким и Хлое стал «вирусным» и многие подшучивают над сестрами.

Реклама

Ким и Хлое Кардашьян в Венеции / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Getty Images Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press Ким Кардашьян / © Associated Press