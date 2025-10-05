В розовом платье с глубоким декольте: Джулия Робертс в ярком образе трехлетней давности презентовала новый фильм

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс посетила специальный показ фильма от Amazon MGM Studios «После охоты» (After The Hunt), в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в театре Дэвида Хеффена, в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Для своего появления актриса выбрала яркий образ. На ней было розовое платье Keele длины миди из весенне-летней коллекции 2021 года бренда Greta Constantine. Наряд А-силуэта имело глубокое V-образное декольте, рукава-фонарики до локтей и юбку свободного кроя.

Джулия Робертс / © Getty Images

Кстати, в этом платье, только оно было длины макси, Джулия появлялась на премьере романтической комедии «Билет в рай» в октябре 2022 года, в которой сыграла вместе с Джорджем Клуни.

Джулия Робертс на премьере фильма в 2022 году / © Associated Press

Джулия Робертс и Джордж Клуни на премьере фильма в 2022 году / © Associated Press

В этот раз свой аутфит Робертс дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках, сатиновым розовым клатчем Tyler Ellis и роскошным колье с разноцветными камнями от Sabyasachi.

Джулия сделала объемную укладку с локонами, вечерний макияж и черный маникюр.

Напомним, Джулия Робертс попала под прицел папарацци в интересном пальто от бренда Libertin с изображением портрета Уильяма Шекспира.