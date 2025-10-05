- Дата публикации
В розовом платье с глубоким декольте: Джулия Робертс в ярком образе трехлетней давности презентовала новый фильм
Актриса повторила образ, в котором выходила в свет три года назад.
Джулия Робертс посетила специальный показ фильма от Amazon MGM Studios «После охоты» (After The Hunt), в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в театре Дэвида Хеффена, в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Для своего появления актриса выбрала яркий образ. На ней было розовое платье Keele длины миди из весенне-летней коллекции 2021 года бренда Greta Constantine. Наряд А-силуэта имело глубокое V-образное декольте, рукава-фонарики до локтей и юбку свободного кроя.
Кстати, в этом платье, только оно было длины макси, Джулия появлялась на премьере романтической комедии «Билет в рай» в октябре 2022 года, в которой сыграла вместе с Джорджем Клуни.
В этот раз свой аутфит Робертс дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках, сатиновым розовым клатчем Tyler Ellis и роскошным колье с разноцветными камнями от Sabyasachi.
Джулия сделала объемную укладку с локонами, вечерний макияж и черный маникюр.
