В розовом платье с глубоким декольте и перьями: Хлое Кардашьян выбрала роскошный образ для свадьбы миллиардера

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Реклама

Фотографы запечатлели Хлое Кардашьян, когда она вместе с сестрой Ким шла к водному такси, которое их отвезло на свадебную церемонию Джеффа Безоса и Лорен Санчес на остров Сан-Джорджо-Маджоре.

Ким и Хлое Кардашьян / © Associated Press

Хлое продемонстрировала роскошный и нежный образ. На ней было розовое платье по фигуре, расшитое пайетками, из кутюрной осенней коллекции 2024 года бренда Tamara Ralph. Наряд имел глубокое декольте и был без бретелек.

Хлое Кардашьян / © Associated Press

Аутфит звезда реалити дополнила накидкой с перьями в тон, красивым комплектом бриллиантовых украшений от Lorraine Schwartz и черными очками. Она сделала гладкий низкий пучок, макияж с розовыми румянами и молочный маникюр.

Реклама

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Напомним, Хлое Кардашьян в аэропорту в Венеции появилась в леопардовом кэтсьюте и мюлях на шпильках.