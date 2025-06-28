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- Шоу-бизнес
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В розовом платье с глубоким декольте и перьями: Хлое Кардашьян выбрала роскошный образ для свадьбы миллиардера
Звезда реалити в красивом наряде от Tamara Ralph сияла на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии.
Фотографы запечатлели Хлое Кардашьян, когда она вместе с сестрой Ким шла к водному такси, которое их отвезло на свадебную церемонию Джеффа Безоса и Лорен Санчес на остров Сан-Джорджо-Маджоре.
Хлое продемонстрировала роскошный и нежный образ. На ней было розовое платье по фигуре, расшитое пайетками, из кутюрной осенней коллекции 2024 года бренда Tamara Ralph. Наряд имел глубокое декольте и был без бретелек.
Аутфит звезда реалити дополнила накидкой с перьями в тон, красивым комплектом бриллиантовых украшений от Lorraine Schwartz и черными очками. Она сделала гладкий низкий пучок, макияж с розовыми румянами и молочный маникюр.
Напомним, Хлое Кардашьян в аэропорту в Венеции появилась в леопардовом кэтсьюте и мюлях на шпильках.