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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1995
Время на прочтение
1 мин

В розовом платье с глубоким декольте и перьями: Хлое Кардашьян выбрала роскошный образ для свадьбы миллиардера

Звезда реалити в красивом наряде от Tamara Ralph сияла на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Италии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Фотографы запечатлели Хлое Кардашьян, когда она вместе с сестрой Ким шла к водному такси, которое их отвезло на свадебную церемонию Джеффа Безоса и Лорен Санчес на остров Сан-Джорджо-Маджоре.

Ким и Хлое Кардашьян / © Associated Press

Ким и Хлое Кардашьян / © Associated Press

Хлое продемонстрировала роскошный и нежный образ. На ней было розовое платье по фигуре, расшитое пайетками, из кутюрной осенней коллекции 2024 года бренда Tamara Ralph. Наряд имел глубокое декольте и был без бретелек.

Хлое Кардашьян / © Associated Press

Хлое Кардашьян / © Associated Press

Аутфит звезда реалити дополнила накидкой с перьями в тон, красивым комплектом бриллиантовых украшений от Lorraine Schwartz и черными очками. Она сделала гладкий низкий пучок, макияж с розовыми румянами и молочный маникюр.

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Хлое Кардашьян / © Getty Images

Напомним, Хлое Кардашьян в аэропорту в Венеции появилась в леопардовом кэтсьюте и мюлях на шпильках.

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