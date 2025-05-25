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- Шоу-бизнес
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В розовом платье с кейп-накидкой: Элизабет Херли сходила на мероприятие в Риме
59-летняя британская актриса появилась на светском мероприятии в Италии.
Элизабет Херли посетила ужин по случаю открытия выставки «Orizzonti | Rosso» в Палаццо Барберини в Риме.
Актриса и светская львица вышла на публику в ярко-розовом платье с глубоким вырезом на декольте и кейп-накидкой, дополнив аутфит миниатюрным серебристым клатчем и босоножками на платформе.
У Херли был насыщенный макияж глаз, она распустила волосы, сделав объемную укладку легкими волнами, а на губы нанесла нежно-розовый блеск. В ушах у знаменитости сверкали цветочные серьги-висюльки.
Элизабет часто появляется на публичных мероприятиях в платьях розового цвета, поскольку является послом Фонда исследований рака молочной железы.