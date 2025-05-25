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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

В розовом платье с кейп-накидкой: Элизабет Херли сходила на мероприятие в Риме

59-летняя британская актриса появилась на светском мероприятии в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли посетила ужин по случаю открытия выставки «Orizzonti | Rosso» в Палаццо Барберини в Риме.

Актриса и светская львица вышла на публику в ярко-розовом платье с глубоким вырезом на декольте и кейп-накидкой, дополнив аутфит миниатюрным серебристым клатчем и босоножками на платформе.

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

У Херли был насыщенный макияж глаз, она распустила волосы, сделав объемную укладку легкими волнами, а на губы нанесла нежно-розовый блеск. В ушах у знаменитости сверкали цветочные серьги-висюльки.

Элизабет часто появляется на публичных мероприятиях в платьях розового цвета, поскольку является послом Фонда исследований рака молочной железы.

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли в 1994 году / © Getty Images

Элизабет Херли в 1994 году / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
217
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