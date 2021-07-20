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В розовом платье с обнаженной спиной: Эмили Ратажковски приехала на отдых

В розовом платье с обнаженной спиной: Эмили Ратажковски приехала на отдых

В розовом платье с обнаженной спиной: Эмили Ратажковски приехала на отдых

Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Модель показала первые снимки из отпуска у моря.

Эмили Ратажковски отправилась на отдых и сразу же сфотографировалась там, чтобы поделиться красивыми снимками со своими поклонниками в Instagram.

Где именно модель отдыхает, она не уточнила, но фолловеры предполагают, что это красочная Италия.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Для прогулки Эмили выбрала романтическое розовое платье с цветочным принтом и обнаженной спиной с завязками. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальную фигуру Ратажковски. Лук она дополнила небольшой коричневой сумочкой.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски / Instagram Эмили Ратажковски

Фото на фоне моря получились чудесными.

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