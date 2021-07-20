В розовом платье с обнаженной спиной: Эмили Ратажковски приехала на отдых

Модель показала первые снимки из отпуска у моря.
Эмили Ратажковски отправилась на отдых и сразу же сфотографировалась там, чтобы поделиться красивыми снимками со своими поклонниками в Instagram.
Где именно модель отдыхает, она не уточнила, но фолловеры предполагают, что это красочная Италия.
Для прогулки Эмили выбрала романтическое розовое платье с цветочным принтом и обнаженной спиной с завязками. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальную фигуру Ратажковски. Лук она дополнила небольшой коричневой сумочкой.
Фото на фоне моря получились чудесными.
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