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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В розовом платье с открытой спиной: Хейли Бибер в образе от Chanel позировала на мероприятии

Модель подчеркнула фигуру нежным нарядом, сшитом на заказ.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хейли Бибер

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер была среди звездных красавиц на шестом ежегодном благотворительном гала-вечере Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе.

Для светского мероприятия модель выбрала созданное специально для нее розовое платье макси от Chanel. Лаконичный приталенный крой подчеркивал ее стройную фигуру, а длинный подол полностью скрывал обувь.

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Главной изюминкой наряда стало украшение бретелек и квадратного выреза декольте. Их украшала объемная композиция из золотистых бусин, разноцветных декоративных элементов, светлых и черных волокон и тонких цепочек-подвесок.

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Сзади платье выглядело не менее эффектно: глубокий вырез открывал спину Хейли, а длинный разрез на юбке придавал образу пикантности.

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

В ушах у Бибер были серьги с жемчужинами, а на руках — кольца. Она сделала прическу с мягкими локонами и макияж с насыщенными розовыми румянами и розовой помадой. Лук знаменитость завершила темно-бордовым маникюром.

Хейли Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Associated Press

Напомним, Джастин и Хейли Бибер рассказали, как отпраздновали восьмую годовщину свадьбы.

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