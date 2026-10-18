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- Шоу-бизнес
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В розовом платье с открытой спиной: Хейли Бибер в образе от Chanel позировала на мероприятии
Модель подчеркнула фигуру нежным нарядом, сшитом на заказ.
Хейли Бибер была среди звездных красавиц на шестом ежегодном благотворительном гала-вечере Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе.
Для светского мероприятия модель выбрала созданное специально для нее розовое платье макси от Chanel. Лаконичный приталенный крой подчеркивал ее стройную фигуру, а длинный подол полностью скрывал обувь.
Главной изюминкой наряда стало украшение бретелек и квадратного выреза декольте. Их украшала объемная композиция из золотистых бусин, разноцветных декоративных элементов, светлых и черных волокон и тонких цепочек-подвесок.
Сзади платье выглядело не менее эффектно: глубокий вырез открывал спину Хейли, а длинный разрез на юбке придавал образу пикантности.
В ушах у Бибер были серьги с жемчужинами, а на руках — кольца. Она сделала прическу с мягкими локонами и макияж с насыщенными розовыми румянами и розовой помадой. Лук знаменитость завершила темно-бордовым маникюром.
Напомним, Джастин и Хейли Бибер рассказали, как отпраздновали восьмую годовщину свадьбы.