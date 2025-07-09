В розовом платье с пайетками: американская телезвезда в образе куклы Барби пришла на премьеру "Супермена"

Пейдж Мобли / © Associated Press

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Американская телезвезда Пейдж Мобли посетила в Лос-Анджелесе премьеру супергеройского экшна "Супермен", в котором сыграла.

На мероприятие она пришла в гламурном образе куклы Барби. На ней было розовое платье с пайетками приталенного силуэта, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел глубокое декольте и атласный широкий пояс со складками.

Пейдж Мобли / © Associated Press

Пейдж сделала укладку с локонами, макияж с нежно-розовым блеском и розовый маникюр. На руках у Мобли были браслеты и кольца с бриллиантами.

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Пейдж Мобли / © Associated Press

О фильме:

Новый «Супермен» – это первый фильм обновленной киновселенной DC от режиссера Джеймса Ганна. Это история о молодом Кларке Кенте, который пытается сбалансировать свою двойную жизнь — журналиста и супергероя. Преисполненный веры в добро человечества, он сталкивается с самым могущественным врагом - Лексом Лютором (Николас Холт), который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить символ надежды.

В украинский прокат фильм «Супермен» выходит 10 июля.