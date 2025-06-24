- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 2 мин
В розовом платье с пайетками: Анастасия Цимбалару в нежном образе появилась на благотворительном бранче
Украинская актриса собрала на благотворительном мероприятии более 100 женщин.
В Киеве, в ресторане Belkin, состоялся благотворительный бранч «Опыты Анастасии Цимбалару». На ивенте говорили о красоте, женской силе и поддержке военных.
Анастасия предстала на мероприятии в нежном образе, в котором была похожа на настоящую принцессу. На актрисе было красивое розовое платье с пайетками и рюшей, которое она скомбинировала с белыми слингбэками. Цимбалару дополнила свой аутфит прической с локонами, макияжем в нежных оттенках и элегантными серьгами с жемчугом.
Целью мероприятия было помочь старшей боевой медикине 412-го Полка Nemesis, младшей сержантке Елене Рыж собрать средства на авто для выполнения боевых задач.
«Это событие – не просто о косметике или моде. Оно о нашей стойкости, о нашей женственности, которую не сломать даже войной. Оно о благодарности к тем, кто защищает нашу землю, ведь мы сегодня здесь, потому что они там. И средства, которые мы собрали, пойдут на поддержку именно этих людей – тех, кто позволяет нам сейчас выбирать свет вместо тьмы», – сказала Анастасия Цимбалару.
На событии присутствовала еще одна украинская защитница — младшая сержантка, инструктор по физической подготовке отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины — Анна Руденок.
Елена Рыж и Анна Руденко поделились своими историями, рассказали о реальности женщин на фронте, о силе, не имеющей гендера, и о том, почему военные сегодня защищают не только территории — но и право гражданских жить, любить и быть собой.
Стилист Женя Рушай создала красивые луки для военнослужащих, учитывая летние тренды. Визажисты Алина Купчак и Диана Янович провели мастер-класс по созданию мейкапа защитницам и поделились полезными лайфхаками по уходу за кожей. А фотограф Мария Малкина раскрыла тему настоящей красоты в кадре и внутреннего состояния женщины.
Ведущими инвента были харизматические Алексей Донцов и Катя Сташко.
Выступали в этот вечер с музыкальными подарками группа ««Очі в очі» и певица Анастасия Балог.