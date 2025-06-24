В розовом платье с пайетками: Анастасия Цимбалару в нежном образе появилась на благотворительном бранче

Анастасия Цимбалару

Реклама

В Киеве, в ресторане Belkin, состоялся благотворительный бранч «Опыты Анастасии Цимбалару». На ивенте говорили о красоте, женской силе и поддержке военных.

Анастасия предстала на мероприятии в нежном образе, в котором была похожа на настоящую принцессу. На актрисе было красивое розовое платье с пайетками и рюшей, которое она скомбинировала с белыми слингбэками. Цимбалару дополнила свой аутфит прической с локонами, макияжем в нежных оттенках и элегантными серьгами с жемчугом.

Анастасия Цимбалару/Фото Андрей Поддубняк

Целью мероприятия было помочь старшей боевой медикине 412-го Полка Nemesis, младшей сержантке Елене Рыж собрать средства на авто для выполнения боевых задач.

Реклама

Елена Рыж/Фото Андрей Поддубняк

«Это событие – не просто о косметике или моде. Оно о нашей стойкости, о нашей женственности, которую не сломать даже войной. Оно о благодарности к тем, кто защищает нашу землю, ведь мы сегодня здесь, потому что они там. И средства, которые мы собрали, пойдут на поддержку именно этих людей – тех, кто позволяет нам сейчас выбирать свет вместо тьмы», – сказала Анастасия Цимбалару.

Анастасия Цимбалару/Фото Андрей Поддубняк

На событии присутствовала еще одна украинская защитница — младшая сержантка, инструктор по физической подготовке отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины — Анна Руденок.

Анна Руденок/Фото Андрей Поддубняк

Елена Рыж и Анна Руденко поделились своими историями, рассказали о реальности женщин на фронте, о силе, не имеющей гендера, и о том, почему военные сегодня защищают не только территории — но и право гражданских жить, любить и быть собой.

Стилист Женя Рушай создала красивые луки для военнослужащих, учитывая летние тренды. Визажисты Алина Купчак и Диана Янович провели мастер-класс по созданию мейкапа защитницам и поделились полезными лайфхаками по уходу за кожей. А фотограф Мария Малкина раскрыла тему настоящей красоты в кадре и внутреннего состояния женщины.

Реклама

Ведущими инвента были харизматические Алексей Донцов и Катя Сташко.

Катя Сташко и Алексей Донцов/Фото Андрей Поддубняк

Выступали в этот вечер с музыкальными подарками группа ««Очі в очі» и певица Анастасия Балог.

Анна Малиновская, Анастасия Цимбалару и Марина Аристова/Фото Андрей Поддубняк

Анастасия Цимбалару и Влада Дедкова/Фото Андрей Поддубняк

Кристина Горняк/Фото Андрей Поддубняк

Мирослава Мандзюк/Фото Андрей Поддубняк

Ирина Татаренко/Фото Андрей Поддубняк

Лидия Новоселецкая/Фото Андрей Поддубняк

Ксения Виноградова/Фото Андрей Поддубняк

Анастасия Цимбалару и Виктория Ференчук/Фото Андрей Поддубняк

Марина Аристова/Фото Андрей Поддубняк

Анастасия Цимбалару и Дарья Тильванчук/Фото Андрей Поддубняк