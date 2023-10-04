В розовом платье с пайетками: Энн Хэтэуэй пришла на премьеру фильма в гламурном наряде

Она выбрала платье в самом модном цвете этого года.

Актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала образ в стиле барбикор (Barbiecore), когда пришла на премьеру фильма "Иди ко мне, детка", в котором сыграла одну из ключевых ролей.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Наряд Энн был от бренда The Attico. У платья не было бретелек, оно полностью расшито пайетками, а также имело высокий разрез на юбке, который открывал ее ноги.

Дополнила она наряд серебристой сумкой от бренда Versace с короткой ручкой, а также гламурными туфлями со стразами. А вот макияж и прическа у нее были лаконичными - актриса сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, а волосы просто распустила.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

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