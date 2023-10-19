В розовом платье с пайетками и на шпильках: звездный стилист надел на церемонию маленький ему наряд

Британский модельер и звездный стилист Кайл Деволь посетил церемонию вручения премии PinkNews Awards 2023, состоявшейся в отеле Royal Lancaster в Лондоне.

На красной дорожке он появился в розовом гламурном платье с пайетками и высоким разрезом. Наряд был без бретелек и имел откровенное декольте, едва прикрывавшее его грудь. Кайл все-таки выбрал платье не по размеру.

Кайл Деволь / Фото: Getty Images

Аутфит он дополнил серебряными босоножками на шпильках и розовой сумочкой. Короткая розовая прическа, насыщенный макияж, массивные серьги и кольца завершили яркий лук Деволь.

Напомним, а на церемонию вручения наград Glamour Women of The Year Awards 2023 в Лондоне Кайл Деволь пришел в черном платье с прозрачным верхом и разрезом до бедра.

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