В розовом платье с пайетками и на шпильках: звездный стилист надел на церемонию маленький ему наряд

33-летний Кайл Деволь привлек внимание своим эпатажным луком на светском мероприятии.
Британский модельер и звездный стилист Кайл Деволь посетил церемонию вручения премии PinkNews Awards 2023, состоявшейся в отеле Royal Lancaster в Лондоне.
На красной дорожке он появился в розовом гламурном платье с пайетками и высоким разрезом. Наряд был без бретелек и имел откровенное декольте, едва прикрывавшее его грудь. Кайл все-таки выбрал платье не по размеру.
Аутфит он дополнил серебряными босоножками на шпильках и розовой сумочкой. Короткая розовая прическа, насыщенный макияж, массивные серьги и кольца завершили яркий лук Деволь.
Напомним, а на церемонию вручения наград Glamour Women of The Year Awards 2023 в Лондоне Кайл Деволь пришел в черном платье с прозрачным верхом и разрезом до бедра.
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