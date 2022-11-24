В розовом платье с перьями и стильных туфлях: яркий выход Ники Хилтон

39-летняя светская львица, сестра Пэрис Хилтон и мама троих детей продемонстрировали отличную физическую форму в эффектном наряде.
Ники Хилтон попала в объективы фотографов по дороге на светское мероприятие в Нью-Йорке. У нее был яркий гламурный лук.
Одета Ники была в розовое платье миди от бренда Mach & Mach, украшенное перьями в зоне декольте. Верх одежды был на завязках.
Аутфит светская львица дополнила прозрачными розовыми туфлями с каблуками в виде рюмки и пряжками с камнями. В руке она держала розовый клатч, инкрустированный стразами.
Волосы Хилтон собрала в высокий хвост, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши лаконичными серьгами.
После рождения третьего ребенка прошло четыре месяца и даже спустя такой короткий срок после родов Хилтон демонстрирует стройную фигуру. Не так давно она, например, попала под прицел папарацци в лакированном плаще и леопардовых лосинах.
Читайте также: