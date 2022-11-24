В розовом платье с перьями и стильных туфлях: яркий выход Ники Хилтон

Ники Хилтон попала в объективы фотографов по дороге на светское мероприятие в Нью-Йорке. У нее был яркий гламурный лук.

Одета Ники была в розовое платье миди от бренда Mach & Mach, украшенное перьями в зоне декольте. Верх одежды был на завязках.

Аутфит светская львица дополнила прозрачными розовыми туфлями с каблуками в виде рюмки и пряжками с камнями. В руке она держала розовый клатч, инкрустированный стразами.

Ники Гилтон / Фото: www.credits

Волосы Хилтон собрала в высокий хвост, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и украсила уши лаконичными серьгами.

После рождения третьего ребенка прошло четыре месяца и даже спустя такой короткий срок после родов Хилтон демонстрирует стройную фигуру. Не так давно она, например, попала под прицел папарацци в лакированном плаще и леопардовых лосинах.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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