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- Шоу-бизнес
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В розовом платье с пикантным декольте: жена Лионеля Месси потусила на вечеринке Tiffany & Co
Инфлюенсер, бизнес-леди и жена одного из самых известных футболистов мира — Лионеля Месси — Антонела Рокуццо посетила светскую тусовку в Нью-Йорке.
37-летняя мать троих детей надела розовое платье с глубоким вырезом на декольте и появилась на вечеринке Tiffany & Co., посвященной запуску коллекции Blue Book 2025: Sea of Wonder в Метрополитен-музее.
Антонела дополнила свой гламурный образ крупными серьгами с бриллиантами, бриллиантовым колье на шее и кольцом с камнем, а также надела браслет. У нее был светлый маникюр, выразительный вечерний макияж с пышными ресницами и волосы уложены в гладкую прическу.
Инфлюенсер появилась на светском мероприятии без своего знаменитого мужа, но блистала в компании подруг-моделей — Адрианы Лимы, Рози Хантингтон-Уайтли и Валентины Феррер.