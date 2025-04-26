В розовом платье с пикантным декольте: жена Лионеля Месси потусила на вечеринке Tiffany & Co

Антонела Рокуццо / © Getty Images

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37-летняя мать троих детей надела розовое платье с глубоким вырезом на декольте и появилась на вечеринке Tiffany & Co., посвященной запуску коллекции Blue Book 2025: Sea of ​​Wonder в Метрополитен-музее.

Антонела дополнила свой гламурный образ крупными серьгами с бриллиантами, бриллиантовым колье на шее и кольцом с камнем, а также надела браслет. У нее был светлый маникюр, выразительный вечерний макияж с пышными ресницами и волосы уложены в гладкую прическу.

Антонела Рокуццо / © Getty Images

Инфлюенсер появилась на светском мероприятии без своего знаменитого мужа, но блистала в компании подруг-моделей — Адрианы Лимы, Рози Хантингтон-Уайтли и Валентины Феррер.

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Антонела Рокуццо, Рози Хантингтон-Уайтли, Адриана Лима и Валентина Феррер / © Getty Images