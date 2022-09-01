В розовом платье с разрезами: эффектная Алессандра Амбросио вышла на дорожку кинофестиваля

Бразильянка Алессандра Амбросио таки вышла вчера вечером на красную дорожку во время открытия Венецианского кинофестиваля, который будет проходить до 10 сентября в Италии.
Модель прибыла на премьеру фильма "Белый шум" и появилась на дорожке перед фотографами в ярко-розовом платье с очень смелыми разрезами до бедра и шифоновой накидкой. На корсете платья Алессандры было несколько цветов, такой же цветок был на шее.
41-летняя Амбросио дополнила свой эффектный образ розовыми босоножками на высоких каблуках, одинаковыми драгоценными браслетами на обоих запястьях и лаконичными серьгами в ушах.
Волосы собрала в невысокий хвост и другую их часть распустила, а также сделала нежный макияж.
Ранее днем Алессандру фотографировали, когда она прибыла на фестиваль на водном такси. Тогда на ней было миниатюрное белое кружевное платье на тонких бретельках от Ermanno Scervino.
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