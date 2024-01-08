В розовом платье с розами: Дженнифер Лопес очаровала публику романтичным нарядом на "Золотом глобусе"

Ее образ был элегантным, мечтательным и в то же время драматичным.

В Америке состоялась 81-я церемония вручения премии "Золотой глобус". Мероприятие часто называют "репетицией "Оскара", а все из-за того, что оно традиционно проходит за несколько недель до самого "Оскара", а фильмы, получившие "Глобус", часто становятся и обладателями заветного золотого рыцаря.

В этом году популярнейшая кинопремия прошла в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. Конечно же, одним из главных звездных появлений стал выход очаровательной Дженнифер Лопес.

Певица и актриса выбрала для красной дорожки нежно-розовое платье без бретелек от бренда Nicole + Felicia, которое являлось частью его кутюрной коллекции.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Наряд идеально сидел на фигуре звезды, выигрышно подчеркивая все ее изгибы, а главным дополнением лука стала накидка с длинным шлейфом и огромными розами на рукавах.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Также она надела множество украшений с бриллиантами и другими драгоценными камнями, уложила волосы в роскошную голливудскую волну, сделала макияж с розовыми акцентами, нежный маникюр и завершила лук гламурным клатчем со стразами.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

На мероприятии она появилась с мужем Беном Аффлеком, который надел классический черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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