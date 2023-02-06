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В розовом платье с сексуальным декольте: Биби Рекса на красной дорожке музыкальной премии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1036
Время на прочтение
1 мин
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В розовом платье с сексуальным декольте: Биби Рекса на красной дорожке музыкальной премии

Биби Рекса / Фото: Associated Press

Певица появилась на ивенте в образе Барби.

В Лос-Анджелесе состоялась 65-я церемония вручения премии "Грэмми". На красной дорожке в этот вечер появилась Биби Рекса, сияющая в ярком аутфите, в котором была похожа на Барби.

На артистке было розовое обтягивающее платье от бренда Moschino с американской проймой, драпировкой и откровенной зоной декольте. Наряд прекрасно подчеркнуло пышные формы звезды.

Биби Рекса / © Associated Press
Биби Рекса / Фото: Associated Press

Свой образ Биби дополнила босоножками цвета металлик на высокой платформе и каблуках, а также розовыми высокими перчатками, поверх одной она надела бриллиантовый браслет и кольцо с большим бриллиантом.

Биби Рекса / © Associated Press
Биби Рекса / Фото: Associated Press
Биби Рекса / © Associated Press
Биби Рекса / Фото: Associated Press

Рекса сделали объемную укладку с локонами, макияж с длинными ресницами и блестящим блеском на губах. В ушах у нее были большие серьги-кольца.

Биби Рекса / © Associated Press
Биби Рекса / Фото: Associated Press

Напомним, на церемонии "Грэмми" побывала Бейонсе, которая продемонстрировала роскошный лук в платье-бюстье с серебряной юбкой и атласным корсетом от Gucci.

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Дата публикации
Просмотры
1036
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