В розовом платье с серебристыми пайетками: звезда сериала "Эйфория" в нежном луке посетила премию

Звезда сериала "Эйфория" Сторм Рид побывала на церемонии вручения наград премии Emmy Awards 2024, которая состоялась в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.

Для своего появления девушка выбрала красивое платье без бретелек и со шлейфом от бренда Prada, которое состоялось из розового топа и юбки, расшитой серебристыми пайетками. Обута она была у босоножки цвета металлик.

Сторм Рид / Фото: Associated Press

У актрисы была аккуратная укладка, нежный макияж, бриллиантовое колье на шее, а также бриллиантовые браслет и кольцо на руке. Нежно-розовый маникюр завершил ее аутфит.

Сторм Рид / Фото: Associated Press

Рид стал победительницей в номинации "Лучшая приглашенная актриса в драматическом сериале" за роль в сериале от HBO – The Last of Us. Сторм была очень счастлива получить награду.

Сторм Рид / Фото: Associated Press

Напомним, на премьеру фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" в Лос-Анджелесе Сторм Рид пришла в белом наряде от Prada с люверсами и с очень длинной косой.

