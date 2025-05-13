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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

В розовом платье с цветами: Хайди Клум ошеломила нежным образом в Каннах

Немецкая супермодель в канун открытия Каннского кинофестиваля продемонстрировала красивый образ девушки-весны.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Фотографы запечатлели Хайди Клум в отеле Martinez в Каннах. Супермодель спускалась по лестнице в красивом нежном образе, который просто завораживает.

На Хайди было розовое платье с длинным шлейфом, созданное из 3D-цветов. В нем она была похожа на девушку-весну.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Наряд она дополнила пудро-розовыми босоножками. У Клум буза прическа с локонами, макияж с розовой помадой и густыми ресницами, а также длинный нюдовый маникюр.

Интересно, куда в этом аутфите Клум собралась, ведь известно, что в соответствии с новым установленным дресс-кодом Каннского кинофестиваля звездам запрещено появляться на красной дорожке в нарядах со шлейфами.

Напомним, ранее Хайди Клум со своим мужем в образах total black прогулялись по Каннам.

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Дата публикации
Количество просмотров
29
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