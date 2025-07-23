В розовом платье с цветами и леопардовым принтом: сестра Кейт Мосс на премьере в Лондоне

Лотти Мосс / © Getty Images

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Скандальная британская модель — Лотти Мосс — младшая сестра супермодели 90-х Кейт Мосс блистала перед камерами в Лондоне. Девушка посетила премьерный показ фильма «Голый пистолет» в кинотеатре Cineworld Leicester Square.

Лотти надела на мероприятие длинное платье оригинального дизайна — оно было розового цвета и с открытым одним плечом. У ее наряда были длинные рукава расклешенные и асимметричные. Также платье украшали завязки под грудью и принт с цветочными и хищными элементами. Волосы модель уложила в элегантную прическу, сделала нежный макияж с розовыми румянами и надела золотые серьги.

Лотти Мосс / © Getty Images

Несколько деталей макияжа она также показала в Instagram.

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Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

В фильме, премьеру которого посетила Лотти Мосс сыграла Памела Андерсон. Звезда появилась перед фотографами в роскошном фиолетовом платье без бретелек от бренда Rodarte, а свои короткие волосы накрутила.

Памела Андерсон / © Associated Press

Напомним, что «Голый пистолет» — это продолжение трилогии, которая выходила на экраны в 1980-1990 годах и внем расказывалось о приключених неуклюжего полицейского.

Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © East News Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images