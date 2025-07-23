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- Шоу-бизнес
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В розовом платье с цветами и леопардовым принтом: сестра Кейт Мосс на премьере в Лондоне
Девушка пришла посмотреть продолжение культового фильма.
Скандальная британская модель — Лотти Мосс — младшая сестра супермодели 90-х Кейт Мосс блистала перед камерами в Лондоне. Девушка посетила премьерный показ фильма «Голый пистолет» в кинотеатре Cineworld Leicester Square.
Лотти надела на мероприятие длинное платье оригинального дизайна — оно было розового цвета и с открытым одним плечом. У ее наряда были длинные рукава расклешенные и асимметричные. Также платье украшали завязки под грудью и принт с цветочными и хищными элементами. Волосы модель уложила в элегантную прическу, сделала нежный макияж с розовыми румянами и надела золотые серьги.
Несколько деталей макияжа она также показала в Instagram.
В фильме, премьеру которого посетила Лотти Мосс сыграла Памела Андерсон. Звезда появилась перед фотографами в роскошном фиолетовом платье без бретелек от бренда Rodarte, а свои короткие волосы накрутила.
Напомним, что «Голый пистолет» — это продолжение трилогии, которая выходила на экраны в 1980-1990 годах и внем расказывалось о приключених неуклюжего полицейского.