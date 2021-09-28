В розовом платье с вырезами на талии: Тина Кароль соблазнительно позировала перед камерой

В розовом платье с вырезами на талии: Тина Кароль соблазнительно позировала перед камерой

Артистка в новом фотосъемке продемонстрировала красивый образ.

Тина Кароль снялась в новой интересной фотосессии авторства Kargina Ksenia. Что из этого вышло, артистка показала в Instagram.

Певица предстала перед камерой в эффектном образе. На ней было розовое платье по фигуре с драпировкой на юбке и вырезами на талии и спине.

Тина Кароль / Тина Кароль

Наряд прекрасно сидел на стройной и сексуальной фигуре звезды.

Тина Кароль / Тина Кароль

Лук певица дополнила бежевыми босоножками на шпильке, укладкой и макияжем с малиновой помадой.

Тина Кароль / Тина Кароль

Кароль соблазнительно позировала на полу, демонстрируя сексуальные формы.

Тина Кароль / Тина Кароль

"Интриги и любовь замыкают цепь, и только для тебя каждый мой концерт", — подписала снимки певица.

К слову, в другой фотосессии Тина появилась в кремовом трикотажном ромпере. Наряд имел откровенное декольте, через которое Тина продемонстрировала сексуальные грудь в черном бюстгальтере.

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