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В розовом платье с вышитыми цветами: Элизабет Херли в ярком образе попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

В розовом платье с вышитыми цветами: Элизабет Херли в ярком образе попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

В розовом платье с вышитыми цветами: Элизабет Херли в ярком образе попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

59-летняя актриса, как всегда, выглядела эффектно.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Элизабет Херли. Актриса выглядела красиво.

Она была одета в розовое платье длины миди с короткими рукавами-фонариками. Наряд имел два роскошных цветка, вышитых пайетками и бисером.

Элизабет Херли / © Getty Images
Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Аутфит Херли дополнила замшевыми розовыми босоножками на высоких каблуках и кожаной розовой сумочкой.

Актриса сделала укладку с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах, на лицо одела солнцезащитные очки в блестящей оправе, в ушах у нее были серьги-цветы, а на пальце – кольцо с розовыми камнями.

Напомним, Элизабет Херли одела на открытие выставки "Наоми: в моде" длинное полосатое платье с глубоким декольте и узлом на талии.

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