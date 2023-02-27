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В розовом платье и серьгах-люстрах: Джессика Честейн очаровала элегантным образом на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
763
Время на прочтение
2 мин
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В розовом платье и серьгах-люстрах: Джессика Честейн очаровала элегантным образом на красной дорожке

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

В Лос-Анджелесе прошла 29-я премия Гильдии киноактеров США.

За последние несколько лет розовый стал безумно популярным, и знаменитости очень часто выбирают этот оттенок для своих появлений на публике. Сделала ставку на этот яркий цвет и голливудская звезда Джессика Честейн, когда появилась на премии Гильдии киноактеров. На этом ежегодном мероприятии отмечают наградами достижения в области кино и телевидения. Джессика в этот раз получила награду в категории "Лучшая женская роль в мини-сериале" за работу в сериале "Джордж и Тэмми", где сыграла известную кантри-певицу.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Звезда выбрала для мероприятия яркое платье от бренда Zuhair Murad, которое было представлено в коллекции весна-лето 2023.

Наряд выполнен в классическом фасоне для подобных бальных платьев, а оформление бюстье немного напоминало нам фасон знаменитого платья принцессы Маргарет от Dior, ведь у него тоже были складки и опущенная бретелька. Юбка наряда была длинной, широкой и имела небольшой шлейф и асимметричный рюш.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Образ Джессики дополнили элегантная прическа, серьги-люстры с зелеными камнями и массивное кольцо на руке. Макияж актрисы был довольно лаконичный и состоял из классических черных стрелок и розовой помады, которая идеально сочеталась с цветом ее платья.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
763
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