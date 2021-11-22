В розовом ромпере Fendi: беременная Эшли Грэм подчеркнула живот пикантным нарядом

34-летняя модель plus size Эшли Грэм продемонстрировала новый аутфит и показала, как подрос ее живот.

На снимках, опубликованных звездой в Instagram Эшли позирует в розовом обтягивающем ромпере от Fendi, кожаном пальто и грубых ботинках. Модель с голыми ногами, у нее распущены волосы, а на лице макияж с акцентом на ярких губах. В руках Грэм держит черную сумку Birkin.

"Горячая байкерская мама", - подписала кадр модель, позируя на фоне мотоциклов.

Живот у Эшли уже внушительных размеров. Сроки ее беременности не известны, но, вполне вероятно, что модель может родить до нового года. В январе 2022 года Эшли и ее муж Джастин Эрвин отпразднуют второй день рождения их сына Айзека. Сейчас, напомним, Эшли ждет двоих мальчиков – это будет двойня.

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