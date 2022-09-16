В розовом ромпере с дырками и без белья: Эшли Робертс в откровенном луке вышла на улицу

40-летняя танцовщица, ведущая и участница группы The Pussycat Dolls сходила на фэшн-шоу в ярком и провокационном образе.

Эшли Робертс – настоящая модница. Она любит экспериментировать со стилями и привлекать к себе внимание своими эффектными луками.

На этот раз женщина приковала к себе взгляды публики откровенным и ярким аутфитом.

На Лондонской неделе моды Робертс появилась в розовом ромпере от бренда Poster Girl с дырками, зонами-сетками и оголенными плечами. Под ним, конечно же, отсутствовало белье, поэтому Робертс сверкала своей обнаженной грудью и сексуальными изгибами тела.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Образ ведущая дополнила темно-розовой сумкой и лиловыми босоножками со стразами. Волосы она собрала в взлохмаченную прическу и одела на лице стильные очки в розовой оправе. В таком виде Эшли посетила модный показ бренда Poster Girl.

Напомним, в прошлый раз Робертс попала под прицел папарацци в гламурном сарафане с розовым принтом, который сочетала с простой белой футболкой.

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