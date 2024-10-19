В розовом сари с камнями и пайетками: Элизабет Херли блистала на празднике в Лондоне

Такой образ стал необычным выбором для нее, однако актриса выглядела в индийском одеянии очаровательно.
59-летняя Элизабет Херли - британская актриса и модель - посетила гламурную светскую вечеринку в Королевской школе рисования и Международном институте изящных искусств в Лондоне. Мероприятие было посвящено индийскому празднику Дивали, поэтому Херли надела сари.
Ее лук был розового цвета и выполнен очень гламурно: юбка и накидка были полностью расшиті пайетками, а а нижняя блуза была усыпана кристаллами и бисером.
Образ Элизабет дополнила серебряным клатчем, набором бриллиантовых украшений и ярким макияжем.
Наряд розового цвета Херли выбрала неспроста, ведь октябрь считается Всемирным месяцем борьбы против рака груди, а Элизабет работает с несколькими организациями, которые занимаются осведомлением общественности с этой болезнью. Розовый цвет она носит, поскольку лента именно такого оттенка является международным символом организаций, поддерживающих программы борьбы против побезни.
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