В розовом свитере и мюлях Saint Laurent: папарацци подловили стильную Викторию Бекхэм в Париже

Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls приехала во Францию на Парижскую неделю моды.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм попала в объективы папарацци в Париже, куда она приехала на Неделю моды. Дизайнер выглядела стильно.

На ней был облегающий свитер в рубчик пастельно-розового цвета от Miu Miu, который она гармонично сочетала с серой юбкой-карандаш с разрезом.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Свой лук Виктория дополнила темно-бордовыми мюлями Saint Laurent Babylone и бордовой сумкой с золотой фурнитурой Dorian собственного бренда.

У нее была укладка с мягкими локонами и макияж с нежным оттенком помады. На лицо она надела массивные очки, шею украсила деликатной золотой цепочкой с подвеской, руки — кольцами с камнями, а на одной ноге был золотой браслет.

Напомним, Виктория Бекхэм с мужем и детьми сходила на концерт популярной группы.

