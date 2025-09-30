- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
В розовом свитере и мюлях Saint Laurent: папарацци подловили стильную Викторию Бекхэм в Париже
Дизайнер и бывшая участница британской группы Spice Girls приехала во Францию на Парижскую неделю моды.
Виктория Бекхэм попала в объективы папарацци в Париже, куда она приехала на Неделю моды. Дизайнер выглядела стильно.
На ней был облегающий свитер в рубчик пастельно-розового цвета от Miu Miu, который она гармонично сочетала с серой юбкой-карандаш с разрезом.
Свой лук Виктория дополнила темно-бордовыми мюлями Saint Laurent Babylone и бордовой сумкой с золотой фурнитурой Dorian собственного бренда.
У нее была укладка с мягкими локонами и макияж с нежным оттенком помады. На лицо она надела массивные очки, шею украсила деликатной золотой цепочкой с подвеской, руки — кольцами с камнями, а на одной ноге был золотой браслет.
Напомним, Виктория Бекхэм с мужем и детьми сходила на концерт популярной группы.