В розовом свитере и с черным маникюром: Злата Огневич приняла участие в дубляже фэнтези-мюзикла "Wicked: Чародейка"

Уже совсем скоро, 21 ноября, в украинский прокат выйдет увлекательное киноприключение "Wicked: Чародейка". В нем лауреат премии "Эмми" Синтия Эриво сыграла роль Эльфабы – зеленокожей колдуньи-изгнанницы, а обладательница мультиплатиновой премии "Грэмми" и суперзвезда Ариана Гранде превратилась в молодую и амбициозную Глинду. Это невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет уникальный мир страны Оз.

Вместе с любимыми героями в невероятное путешествие Изумрудным городом отправляются украинские звезды дубляжа: певица Злата Огневич, подарившая свой голос очаровательной Глинде, Валентина Лонская, чьим голосом споет невероятная Эльфаба и Евгений Анишко, исполнивший певческие партии неповторимого принца.

Злата Огневич, Евгений Анишко, Валентина Лонская

Злата Огневич – Глинда

Злата Огневич

"Я счастлива, что стала частью этой истории. Моя героиня Глинда – настоящая находка. Она веселая, немного самовлюбленная, но в то же время в ней столько подкупающих света и искренности. Ее доброта и большое сердце, способное сочувствовать и помогать, открываются постепенно и эта трансформация невероятно трогательна. Глинда – такая разная, но ее легкость и волшебная забавность точно не оставят равнодушными.

Дублировать песни для "Wicked: Чародейка" – пожалуй, самая сложная задача в моей творческой жизни. У меня ведь не было времени на подготовку или предварительное изучение материала – нужно было погружаться в процесс здесь и сейчас. Самым большим вызовом было почувствовать свою героиню, поймать ее эмоции и влиться в ритм, особенно тогда, когда музыка быстро меняет темп.

Валентина Лонская – Эльфаба

Валентина Лонская

Быть голосом Эльфабы – это удивительный опыт. Моя героиня добра, талантлива, наделена настоящими магическими способностями, но мир часто не готов принимать ее такой, какой она есть. Ей приходится сражаться за право быть собой, и эта борьба придает образу глубины и эмоциональной силы.

Несмотря на мой обширный опыт дублирования песен, каждый проект ощущается как новый вызов. Это не просто дубляж, а возможность передать душу и голос Эльфабы через ее невероятные музыкальные партии. Песни – это сердце этого мюзикла, и работать над ними было как шлифовать драгоценный камень: сложно, но безгранично увлекательно.

Евгений Анишко – Фиеро

Евгений Анишко

Я занимаюсь дубляжем уже больше 15 лет и даже с таким опытом волнуюсь перед каждой ролью. Персонажи всегда очень разные и ответственность за их образ налагает определенную ответственность. Но в этот раз я по-настоящему насладился работой. Мой герой – чуть-чуть инфантильный, но очень веселый, он постоянно танцует и улыбается. И эта легкость и непосредственность мне очень импонируют.

Дубляж Фиеро был непростым, ведь оригинальная версия песен имеет свои особенности, поэтому адаптировать их под украинский язык – это настоящий вызов. Но мой герой получился очень колоритным и придал мюзиклу особый шарм.

Эта история имеет свою магию. Она не только вдохновит людей, но и позволит им на время отвлечься от реальности, и точно понравится и детям, и взрослым.

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