В розовом жакете и белых штанах: Анна Саливанчук в стильном образе появилась на мероприятии

Анна Саливанчук

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Анна Саливанчук посетила public talk «Жить, чтобы есть. Есть, чтобы жить» в Киеве, на котором говорили о балансе в отношениях с телом и едой и о правильных пищевых привычках.

Анна Саливанчук

Актриса появилась на ивенте в стильном образе, в котором выглядела красиво и стройно. На ней был белый топ и белые кожаные брюки свободного кроя. На плечи Анна накинула нежно-розовый жакет.

Анна Саливанчук

Наряд Саливанчук скомбинировала с розовыми лакированными туфлями-лодочками. Она сделала красивую укладку с локонами, макияж в нежных оттенках и красный маникюр. Аутфит звезда дополнила серьгами-кольцами, цепочками с крестиком и подвеской, браслетом, часами и кольцами.

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Анна Саливанчук

Напомним, на ивенте также побывали участницы шоу «Холостяк», которые пришли в стильных луках.