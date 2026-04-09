В розовом жакете и черной юбке: Соломия Витвицкая на премьере украинского экшна об автогонках

Соломия Витвицкая

Соломия Витвицкая посетила премьеру украинского фильма об автогонках «На драйве» во Дворце «Украина» в Киеве.

Телеведущая появилась на мероприятии в красивом образе. На ней был розовый жакет, черная рубашка и черная юбка миди, которые она скомбинировала с черной обувью.

Аутфит Соломия дополнила прической с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

О фильме:

В центре сюжета — компания друзей, которые находят брошенные автомобили и превращают подземный паркинг в арену нелегальных гонок. То, что начинается как развлечение, быстро становится историей о свободе, конкуренции и цене решений. Фильм снят в реальных локациях Харькова, с живыми автомобильными сценами и работой профессиональных каскадеров.

Режиссером ленты выступил Артем Литвиненко, а продюсером — Алена Тимошенко. В главных ролях — Эдуард Поляков, Иван Довженко, Иоланта Богдюн, а также новое поколение украинских актеров. В фильме звучат треки MONATIK, OTOY, TYPELED, NICOLE и других украинских артистов.

С сегодняшнего дня, 9 апреля, фильм — в национальном прокате.