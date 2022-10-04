В розовой блузке и брючном костюме: два ярких выхода Лиз Херли в Нью-Йорке

Британская актриса Элизабет Херли уже много лет возглавляет кампанию по повышению осведомленности о раке груди.

Во время интервью для Today Monday мисс Херли рассказала о своей работе в этом направлении. Лиз встретилась с Ходой Котб и Дженной Буш на шоу Today, во время которого рассказала, что 27 лет работала с Estee Lauder над повышением осведомленности о раке груди.

Сообщается, что косметический гигант пожертвует 15 миллионов долларов в течение следующих пяти лет, чтобы справиться с несоответствием, когда речь идет об исследованиях рака груди, пишет Daily Mail.

57-летняя Херли приехала на интервью в розовой шелковой блузке и черных брюках, к которым подобрала босоножки на каблуках. Свой яркий образ актриса дополнила черной сумкой на ремешке-цепочке, квадратными солнцезащитными очками, серьгами-кольцами в ушах и кольцом с розовым камнем на пальце. А также сделала укладку красивыми локонами и макияж с розовым блеском на губах.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

В этом году Элизабет поддерживает кампанию по борьбе с раком молочной железы компаний Estée Lauder, направленную на то, чтобы побудить женщин регулярно проверять свою грудь на наличие признаков рака молочной железы. В этот же день актриса посетила мероприятие по информированию о раке груди в Эмпайр-стейт-билдинг. Звезда надела розовый брючный костюм с россыпью пайеток, розовый топ, дополнила аутфит золотым клатчем с цветным декором и крупными серьгами с камнями. Обута звезда была в розовые босоножки, у нее был светлый маникюр и педикюр, на лице был насыщенный макияж, а волосы были красиво уложены волнами.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Напомним, октябрь - это месяц осведомленности о раке молочной железы, международная кампания по борьбе с болезнью, которая ежегодно диагностируется у 2,3 миллиона человек. Как не пропустить начало болезни, читайте в нашем материале.

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