В розовой блузке и укороченных брюках: стильная Элизабет Херли попала под прицел папарацци

56-летняя Херли направлялась на эфир на радио Heart Radio Studios. Актриса возглавляет кампанию по повышению осведомленности о раке груди.

Ранее на шоу Good Morning Britain Элизабет рассказывала, что ее бабушка умерла от рака груди, поскольку слишком поздно обратилась к врачу и долго боялась и скрывала, что обнаружила у себя в груди уплотнение.

"Я думаю, что многие из нас хотят зарыть голову в песок по поводу проблем со здоровьем, потому что это страшно знать. Но благодаря работе, которую я выполняю для кампании по борьбе с раком груди, я встретила так много тысяч женщин, которым был поставлен диагноз. У них не все получилось. Но теперь, я услышала от них из первых уст о том, что те, кто обнаружил это раньше, имели преимущество и победили в борьбе", - сказала Херли.

На радио актриса, вероятно, также приехала, чтобы поговорить об осведомленности женщин в этой теме, о важности проходить обследования и самообследования.

Херли была одета в розовую блузку, черные укороченные брюки и длинное черное пальто, а обута в черные туфли-лодочки. В руках она держала сумку, у нее был французский маникюр, на лице были черные солнцезащитные очки, а волосы распущены и уложены волнами. Красивый аутфит дополнял легкий дневной макияж.

Элизабет Херли / Getty Images

Читайте также:

В обтягивающем платье с сексуальным декольте: Элизабет Херли с сыном сходила на Миланскую неделю моды

С декольте до пупка: Элизабет Херли впечатлила аутфитом в вечернем платье

На прогулку со щенком: Элизабет Херли сфотографировалась на пляже

Элизабет Херли в купальниках (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку