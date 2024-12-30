В розовой футболке и мини-шортах: победительница "Холостяка-13" похвасталась похудевшей фигурой

Инна Белень станцевала перед зеркалом и показала, как похудела.
Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень продолжает демонстрировать подписчикам, как она изменилась после завершения проекта.
В этот раз девушка похвасталась в Instagram Stories стройной фигурой, танцуя перед зеркалом. Одета она была в розовую футболку и голубые шорты с принтом.
"Доброе утро. Ой, что в интернете несется. А настроение все равно супер", — написала Белень.
Напомним, в прошлый раз Инна Белень показала селфи, на котором предстала с объемной прической с локонами и с красивым букетом цветов.
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