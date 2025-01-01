В розовой футболке и с красным шарфом: Киану Ривза запечатлели на прогулке с возлюбленной

60-летний актер Киану Ривз и его давняя возлюбленная Александра Грант были запечатлены папарацци во время прогулки в канун Нового года.

Киану был в сером пиджаке, под которым виднелась розовая футболка и коричневых брюках, а на его шее был завязан красный шарф. А 51-летняя Александра была одета в серый джемпер и жилетку в крупную вязку, серые лосины и серо-красную бейсболку, а у нее через плечо висела серая плетеная сумка.

Пара не обращала внимание на то, что их фотографируют папарацци.

Киану Ривз и Александра Грант / Фото: Getty Images

Отметим, что Киану Ривз никогда не был женат. В декабре 1999 года у него и его подруги, киноактрисы Дженнифер Сайм, родилась мертворожденная дочь, Ава Арчер Сайм-Ривз. А через несколько месяцев Сайм погибла в автокатастрофе в Лос-Анджелесе.

Прошло более десяти лет, прежде чем Ривз встретил женщину, с которой завязал серьезные отношения.

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