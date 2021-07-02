В розовой рубашке и джинсах: Ксения Мишина подарила свой голос героине анимационной комедии

Актриса продублировала роль в анимационном приключении "Бэби Босс - 2: Семейный бизнес".

На днях состоялся премьерный показ комедийного анимационного фильма "Бэби Босс - 2: Семейный бизнес". Его посетила Ксения Мишина вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом.

Ксения Мишина и Александр Эллерт/Пресс-служба

Мишина на мероприятии продемонстрировала стильный лук в черном кроп-топе, белой рубашке, завязанной на талии, и широких черных брюках. Наряд она дополнила черными босоножками и сумкой-багетом.

Ксения Мишина/Пресс-служба

Ксения Мишина/Пресс-служба

Кстати, Ксения озвучила одну из героинь мультфильма. Она подарила свой голос Кэрол Темплтон — маме малышей Тины и Табиты.

У нас появились фото с процесса дубляжа. Звезда была одета в розовую рубашку оверсайз и джинсы. Волосы она завязала в высокий хвост.

Ксения Мишина/Пресс-служба

Кроме того, Мишина поделилась с нами впечатлениями от процесса.

Ксения Мишина/Пресс-служба

"Несмотря на то, что я озвучиваю сериалы, впервые мне пришлось дублировать анимационного героя. Это такой крутой опыт, ведь ты на 100 процентов перевоплощаешься в своего персонажа и словно проживаешь с ним маленькую жизнь. Моя героиня Кэрол пришлась мне по душе еще во время кастинга: она супермама, супержена, настоящая супервумен! И эти черты очень импонируют мне в ней. Кажется, у нас с ней вышел крутой тандем. Поэтому всем советую к просмотру и сама обязательно посмотрю с сыном!" — рассказала Ксения.

Ксения Мишина/Пресс-служба

Ксения Мишина/Пресс-служба

Ксения Мишина/Пресс-служба

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