В розовой рубашке и юбке: Злата Огневич сходила на свидание в нежном образе

Главная героиня проекта продемонстрировала новый лук.

Сейчас продолжается девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". В этом выпуске мужчины знакомят Злату Огневич со своей жизнью. Они показывают ей свою работу и жилье.

Артистка сначала пошла на свидание с Андреем Задворным, который познакомил ее со своей дочерью и бывшей женой.

Андрей также показал свой офис и рассказал о своей работе.

Потом Огневич пошла на свидание с Максимом Тарапатой. Он повез ее на участок со старым домом и большим садом с красивыми цветами. Максим здесь провел детство – родители на лето его привозили к дедушке и бабушке. Поэтому это место для Тарапаты особенное.

Максим сказал, что хочет построить здесь для них со Златой дом. Злата была озадачена желанием мужчины. Она призналась, что мужчины никогда еще не говорили ей об общем доме.

Макс Тарапата и Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Для свидания с Максимом певица выбрала нежный образ – розовый костюм. Он состоял из рубашки, которую она завязала на талии, и юбки с разрезом.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Волосы артистка распустила и сделала нежный макияж с акцентом на черных стрелках. В ушах у нее были серьги-гвоздики, а на шее – кулон на тонкой цепочке.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

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