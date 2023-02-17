В розовой шубе и платье со стразами: немецкий фэшн-блогер продемонстрировала яркий лук

Леони Ханне во всем розовом пришла на Нью-Йоркскую неделю моды.

Немецкая модель и фэшн-блогер – Леони Ханне – попала в объективы папарацци, когда приехала на показ бренда Michael Kors, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Знаменитость выглядела роскошно и гламурно. Ханне сочетала розовую шубу с розовым платьем, украшенным стразами, без бретелей.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Наряд она дополнила розовыми замшевыми туфлями-лодочками и розовым клатчем со стразами.

Леони собрала волосы в гладкий пучок, в макияже акцент сделала на помаде винного оттенка и завершила лук темно-розовым маникюром.

Напомним, Леони Ханне во время отдыха на Сейшельских островах продемонстрировала аутфит в салатовом блестящем кроп-топе от украинского бренда NUÉ, который скомбинировала с салатовой юбкой миди от Christopher Esber.

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