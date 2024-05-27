В розовой юбке и лифе-топе с пайетками и камнями: американская актриса восхитила ярким луком

Аджа Наоми Кинг в наряде от Miu Miu вышла на красную дорожку.

Звезда сериала от ABC "Как избежать наказания за убийство" – Аджа Наоми Кинг – продемонстрировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля яркий аутфит.

Аджа Наоми Кинг / Фото: Associated Press

Знаменитость позировала перед фотографами в наряде от бренда Miu Miu. Он состоял из розовой пышной юбки макси и салатового лифа-топа на тонких бретельках, украшенного камнями, пайетками, бисером и бахромой с бусинами.

Аджа Наоми Кинг / Фото: Associated Press

Аджа сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-капли, на шее – бриллиантовое колье, а на руках – кольца.

Аджа Наоми Кинг / Фото: Associated Press

Напомним, Аджа Наоми Кинг любит розовый цвет. На церемонию вручения наград Critics Choice Awards в Санта-Монике она предстала в розовом платье по фигуре и со шлейфом от Oscar de la Renta.

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