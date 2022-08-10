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В розовых луках: Хайди Клум и София Вергара блистали на премьере шоу, а участники из Украины поддержали нашу страну

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В розовых луках: Хайди Клум и София Вергара блистали на премьере шоу, а участники из Украины поддержали нашу страну

София Вергара и Хайди Клум / Фото: Getty Images

Судьи проекта "Америка ищет таланты" модель Хайди Клум и актриса София Вергара снова встретились на красной дорожке в день премьеры 17-го сезона шоу талантов.

Мероприятие прошло в отеле Sheraton Pasadena в Пасадене, Калифорния.

София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images
София Вергара и Хайди Клум / Фото: Getty Images

Обе звезды предстали перед камерами в розовых нарядах. На Клум было миниатюрное розовое платье, которое она удачно сочетала с розовыми босоножками на шпильках. А образ свой дополнила нюдовым маникюром, серьгами-висюльками с камнями и обручальным кольцом на пальце. У Хайди был лаконичный макияж с акцентом на глаза и красиво уложены волосы.

София Вергара надела розовое платье длины миди с серебристым бюстом, расшитым камнями, и подобрала к нему босоножки оттенка металлик на платформе и каблуках. У звезды тоже был нюдовый маникюр, красный педикюр и макияж с акцентом на глаза и губы. Волосы София распустила и надела красивые серьги с камнями.

София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images
София Вергара и Хайди Клум / Фото: Getty Images

Во время мероприятия также вспоминили про Украину. Украинец Александр Ениватов и Орели Брюа Ениватова позировали на красной дорожке живого шоу с флагом нашей страны.

Шоу
Шоу "Америка ищет таланты" / Фото: Getty Images

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