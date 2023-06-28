В розовых очках и с сумкой Louis Vuitton: стильная Кейт Бланшетт сходила на вечеринку

Актриса обожает брючные костюмы и носит их в обычной жизни и на светские мероприятия.

Оскароносная актриса Кейт Бланшетт и ее супруг Эндрю Аптон сходили вместе на вечеринку в ресторане J Sheekey в Лондоне. Их сфотографировали фотографы.

На Кейт был удобный брючный костюм графитового цвета, который она сочетала с полосатой светло-серой рубашкой классического фасона. Также стоит отметить и аксессуары в этом наряде, ведь актриса дополнила лук сумкой от Louis Vuitton, белыми кроссовками и очками в розовой оправе.

Муж Кейт - австралийский драматург, сценарист и режиссер Эндрю Аптон - был одет в простые джинсы и рубашку.

Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон / Фото: Getty Images

К слову, пара в браке уже 26 лет. Они познакомились в Австралии в середине 1990-х и поженились 29 декабря 1997 года. У них трое сыновей: Дэшил Джон Аптон, Роман Роберт Аптон, Игнатиус Мартин Аптон, а также и дочь Эдит Вивиан Патрисия Аптон, которую они удочерили ​​в 2015 году.

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