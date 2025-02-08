В розовых перчатках: рассматриваем образ Джамалы для Нацотбора на Евровидение-2025

Певица выбрала наряды с яркими акцентами.
Украинская певица Джамала стала одной из судей Нацотбора на Евровидение-2025. В эфире звезда продемонстрировала роскошный образ яркого оттенка, который для нее эксклюзивно создал бренд Frolov.
Длинное платье-кейп было выполнено из светлой ткани и украшено гламурными камнями. Дополнила образ Джамала высокими перчатками ярко-розового цвета.
Также Джамала сделала прическу с легкими волнами, спадающих до ее талии. Макияж у певицы был ярким.
Напомним, что образ певицы для выступления на 61-м песенном конкурсе Евровидения, где она одержала победу, набрав 534 балла, также создал бренд Frolov.
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