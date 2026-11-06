В розовых туфлях и полосатом костюме с необычным жакетом: Синтия Никсон попала под прицел папарацци

Синтия Никсон / © Getty Images

Реклама

Парацци запечатлели Синтию Никсон возле студии Bravo Studios в Нью-Йорке. Актриса продемонстрировала эффектный образ из коллекции прет-а-порте бренда Issey Miyake сезона осень-зима 2026 года.

На ней был темно-серый костюм в тонкую светлую полоску, состоящий из жакета и прямой юбки макси с клапанами на карманах. Особое внимание привлекал жакет с объемными плечами, широкими лацканами и длинными рукавами. На талии ткань собиралась в асимметричные складки, создавая эффект перекрученного узла. Под жакет Синтия надела светлую полосатую рубашку, застегнув ее до самого воротника.

Реклама

Синтия Никсон / © Getty Images

Сдержанную цветовую гамму костюма Никсон разбавила замшевыми розовыми остроносыми туфлями на шпильках. В руке она держала небольшую сумку молочного оттенка. Лук дополнили золотые серьги с кольцами и кольцо.

Реклама

Актриса сделала волнистую укладку и яркий макияж, подчеркнув глаза черным карандашом и накрасив губы розовой помадой.

Напомним, Синтия Никсон на премьеру четвертого сезона исторического сериала HBO «Позолоченный век» пришла в оригинальном белом платье макси без рукавов, украшенном длинной бахромой.

Новости партнеров