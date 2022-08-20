В рубашке цвета лайма и брюках-клеш: стильная София Вергара сходила на обед

50-летняя актриса София Вергара попала под прицел фотографов, когда отправлялась на обед в Беверли-Хиллз в пятницу.

Актриса, которая работает одной из судей талант-шоу America’s Got Talent, в этот день выглядела очень стильно в аутфите зеленых оттенков. На Софии была блузка цвета лайма и зеленые брюки-клеш с высокой талией, которые она сочетала с зелеными босоножками на платформе и каблуках немного другого оттенка.

София Вергара / Фото: Getty Images

У Вергары был красный маникюр и педикюр и красная помада на губах. Длинные волосы актриса распустила и накрутила красивыми локонами, надела солнцезащитные очки в форме лисичек, а также несколько золотых украшений. Через плечо у звезды висела сумка цвета лайма.

Сообщается, что София Вергара пообедала в итальянском ресторане в дорогом районе Лос-Анджелеса. В своем Instagram актриса выложила фото с ресторана, а также опубликовала сторис, продемонстрировав подписчикам свой яркий образ.

София Вергара / Фото: Instagram Софии Вергары

Ранее мы показывали вам несколько образов Вергары со съемок шоу, а также ее повседневные выходы. Даже в обычной жизни знаменитость любит носить высокие каблуки.

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